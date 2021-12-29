ريال مدريد يفتقد الرباعي المصاب بكورونا فى المباريات الثلاث المقبلة

تلقى ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة بعد تأكد إصابة الرباعى فينيسيوس جونيور، الحارس تيبو كورتوا، إدواردو كامافينجا وفيدى فالفيردى بفيروس كورونا وأكد بيان ريال مدريد على إصابة لاعبيه الأربعة بفيروس كورونا بعد إيجابية المسحة الطبية التي خضع لها جميع أفراد الفريق أمس الثلاثاء، بعد العودة من عطلة أعياد الميلاد وينص بروتوكول الليجا على أن جميع اللاعبين الذين ثبتت إصابتهم بفايروس كورونا يجب أن يظلوا في عزلة لمدة 10 أيام.

وسيغيب كورتوا وفينيسيوس وكامافينجا وفالفيردي عن المباريات ضد خيتافي وفالنسيا فى الدوري الإسباني وألكويانو فى كأس إسبانيا وكان الفريق الملكى قد عانى في الفترة الأخيرة من إصابة 10 لاعبين بفيروس كورونا، أبرزهم النجم الكرواتى لوكا مودريتش، مارسيلو، أسينسيو وألابا ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الموسم الحالي برصيد 46 نقطة متفوقا بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه فريق إشبيلية الوصيف برصيد 38 نقطة.