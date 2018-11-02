أزارو يقود هجوم الأهلي أمام الترجي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ب النادي الأهلي عن تشكيل الفريق للقاء الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا .وجاء التشكيل على النحو التالي :في حراسة المرمي : محمد الشناويخط الدفاع : ساليف كوليبالي - سعد سمير - ايمن اشرف - احمد فتحي خط الوسط : حسام عاشور - عمرو السولية - اسلام محارب خط الهجوم : وليد ازارو - وليد سليمان - احمد حمودي