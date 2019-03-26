منتخب مصر يتأخر أمام نيجيريا بهدف وديا

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ونيجيريا بتقدم الأخير بهدف دون رد أحرزه بول أوناتشو بعد مرور 15 ثانية فى اللقاء الودى المقام باستاد ستيفان كيشى بمدينة سابا فى إطار إعداد الفريقين لأمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.

جاء الهدف من تمريرة طويلة تمر من أحمد فتوح يحرزها بول أوناتشو مهاجم منتخب نيجيريا لهدف فى الثانية 15 فى مرمى محمود جنش.

بعد الهدف يستمر الضغط من قبل لاعبي نيجيريا وسط حالة من الارتباك من لاعبي المنتخب الوطني الذى بدأ فى العودة للقاء بعد مرور 15 دقيقة لكن دون خطورة على مرمى المنتخب النيجيري.