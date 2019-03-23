استبعاد جنش وصلاح محسن والمحمدي من قائمة المنتخب أمام النيجر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استبعاد 4 لاعبين من مباراة النيجر اليوم في الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

واللاعبون المستبعدون هم: محمود جنش وصلاح محسن وإسلام جابر وباهر المحمدى، فيما خرج من القائمة الثنائى محمد الننى وطارق حامد للإيقاف.

وضم التشكيل كلاً من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، وكريم حافظ وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد هانى فى الدفاع، وعلى غزال وعمرو السولية ونبيل دونجا وعمرو وردة وعمار حمدى فى الوسط، وأحمد حسن كوكا فى الهجوم، وعلى دكة البدلاء محمد أبو جبل ومصطفى محمد ومحمود علاء وترزيجيه وعبد الرحمن مجدى وأحمد أبو الفتوح وعمر جابر.