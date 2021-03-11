إمام عاشور يسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك سيراميكا

تقدم فريق الزمالك بالهدف الثاني أمام سيراميكا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز سجل إمام عاشور هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول وكان أشرف بن شرقي سجل هدف الزمالك الأول في الدقيقة السادسة يملك الزمالك حاليا 30 نقطة من 13 مباراة، بينما أنهى الأهلي مباراته ضد الإسماعيلي لصالحه بالفوز بهدفين مقابل لاشىء، ليعزز وصافته لجدول الدوري المصري