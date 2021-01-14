موعد مباراة مان يونايتد ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد مباراة مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول المرتقبة، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات دور الـ32 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد أن أوقعتهما قرعة الدور الرابع سويا.

وكشف الاتحاد الإنجليزي، أن مباراة الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بين مانشستر يونايتد و ليفربول، ستقام يوم الأحد 24 يناير في الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

وكان ليفربول قد تأهل إلى دور الـ32 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على أستون فيلا 4-1 في الدور الثالث، حيث خاض الفيلانز اللقاء بلاعبيه الشباب، نظرا لتفشي فيرروس كورونا بين لاعبيه، وبقائهم في العزل الصحي.فيما تأهل مانشستر يونايتد للدور المقبل من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الانتصار على واتفورد في ملعب "أولد ترافورد"، بهدف الأسكتلندي سكوت ماكتومناي.

وسيلتقي ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجيليزي "البريميرليج"، حيث يحتل مان يونايتد الصدارة برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول الوصيف.ويحتل النجم المصرى محمد صلاح صدارة قائمة هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا بفارق هدف عن النجم الكورى الجنوبى هيونج مين سون مهاجم فريق توتنهام هوتسبير صاحب الـ 12 هدفا.