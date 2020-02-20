هجمة للزمالك على مرمى الأهلى تنتهى فى يد الشناوى

شن لاعبو الزمالك هجمة مركبة على مرمى الأهلى فى الدقيقة 35 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا علي استاد محمد بن زايد في الإمارات، لتحديد بطل السوبر المحلى، وانتهت الهجمة بامساك محمد الشناوى حارس المرمى للكرة.