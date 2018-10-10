وفاة عبد الله السعيد ظهر الثلاثاء إثر حادث مرورى

أعلن الاتحاد السعودى لكرة القدم عن وفاة عبد الله السعيد، حارس فريق الناشئين فى نادى الفتح السعودى، ظهر اليوم الثلاثاء، إثر حادث مرورى.

وجاء عبر حساب الاتحاد السعودى لكرة القدم، يتقدم رئيس وأعضاء الاتحاد السعودى لكرة القدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة حارس نادى الفتح لدرجة الناشئين عبد الله السعيد الذي وافته المنية بعد تعرضه لحادث مرورى، كما يعزون رئيس وأعضاء إدارة نادى الفتح، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان"

يذكر أن الحارس كان قد انضم لمنتخب الناشئين السعودي، وسبق له المشاركة في معسكر مانشستر يوناتيد الإنجليزي في صيف 2017.