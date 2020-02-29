الاهلي يضع قدما في نصف نهائي افريقيا بالفوز على صن داونز في مباراة رد الاعتبار

نجح الاهلى فى تحقيق فوز ثمين على صن داونز الجنوب افريقى فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بثنائية على معلول نجم المباراة الاول ، احرزهما فى الشوط الثانى فى فى القيقة 55و66، حيث سيطر الاهلى على الشوط الثانى واضاع اكثر من هدف.