السليتي يتعادل لتونس بالهدف الثاني في شباك مصر

سجل نعيم السلبيتي الهدف الثاني والتعادل في شباك منتخب مصر في المباراة الجارية بينهما حاليًا على ملعب برج العرب بالجولة قبل الأخيرة من المجموعة العاشرة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأحرز السليتي الهدف الثاني بالدقيقة 72 من هجمة مرتدة ثم عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ردها حجازي باتجاه نعيم السليتي الذي سجل بسهولة في شباك الشناوي.



وتحتل مصر المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلف تونس المتصدرة برصيد 12 نقطة، ويسعى رجال أجيري لتحقيق فوز لاقتناص الصدارة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.