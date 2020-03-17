تأجيل كأس العالم للأندية رسميًا

أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا عبر موقعه، جاء فيه تصديقه على القرارت التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من اليوم ، بشأن تأجيل يورو إلى الصيف التالي.

وأكد البيان الرسمي، أن مونديال الأندية لن يقام في موعده المحدد صيف 2021، مع الإشارة إلى تحديد موعد جديد في وقت لاحق.

وأوضح فيفا، أن كأس العالم للأندية قد يقام بنهاية 2021، أو خلال عام 2022، وربما ينظم في وقت لاحق من عام 2023.

يذكر أن النظام الجديد لمونديال الأندية، كان يقتضي أن يشارك من قارات العالم، للمرة الأولى أكثر من نادٍ، وليس فقط بطل دوري الأبطال في القارة.