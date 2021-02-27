شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، السبت، منافسات الجولة الثانية من سباق " فورمولا إي الدرعية 2021"، الذي أقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، ضمن الموسم السابع لبطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي".