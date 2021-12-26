وفاة ويلبيرت كريمر مدرب ليفركوزن الألماني الأسبق
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وفاة ويلبيرت كريمر مدرب ليفركوزن الألماني الأسبق

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العرب اليوم - وفاة ويلبيرت كريمر مدرب ليفركوزن الألماني الأسبق

كره القدم
برلين - العرب اليوم

 أعلن نادي ليفركوزن وفاة المدير الفني السابق الألماني ويلبيرت كريمر، عن عمر يناهز 82 عام ، وكان كريمر قاد الفريق الألماني للصعود للدور الألماني لكرة القدم  قبل 42 عاما  بعد صراع طويل من المرض ودرب كيرمر أيضاً أندية دويسبرج، وفورتونا دوسلدورف، وفي عام 1860 درب بايرن ميونيخ ، بينما قاد فريق ليفركوزن في الفترة من 1976 إلى 1981، واستطاع أن يقود الفريق للصعود للبوندسليجا عام 1979 وأثنى النادي على كيرمر في بيانه  ووصفه بأنه "رائدا ومبتكرا، مدرب حقق الفوز بالبطولة وصعد بالفريق"، وأكدوا على أن مكانته في تاريخ النادي ستظل مصانة.

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وفاة ويلبيرت كريمر مدرب ليفركوزن الألماني الأسبق وفاة ويلبيرت كريمر مدرب ليفركوزن الألماني الأسبق



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