تعرف علي سبب إرسال نادي الزمالك ببرقية إلي تركي آل شيخ

أرسل مجلس ادارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور برقية إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم، بعد قيامه بإجراء عملية جراحية تمنى له فيها سرعة الشفاء العاجل.

ويرتبط رئيس الزمالك بعلاقات طيبة قائمة على الود والاحترام المتبادل مع المستشار تركي آل الشيخ.