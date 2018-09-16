تعرف علي سبب إرسال نادي الزمالك ببرقية إلي تركي آل شيخ

أرسل مجلس ادارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور برقية إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم، بعد قيامه بإجراء عملية جراحية تمنى له فيها سرعة الشفاء العاجل.
ويرتبط رئيس الزمالك بعلاقات طيبة قائمة على الود والاحترام المتبادل مع المستشار تركي آل الشيخ.
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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