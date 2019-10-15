فلسطين والسعودية.. تعادل بطعم الفوز

التعادل السلبي هي ما انتهت عليه مباراة المنتخبين الفلسطيني والسعودي في المواجهة التاريخية بينهما ، والتي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب فيصل الحسيني بالرام شمال مدينة القدس ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال كأس العالم ونهائيات كأس آسيا.

تعادل المنتخب الفلسطيني صاحب الخبرة القليلة قياساً مع نظيره المنتخب السعودي صاحب الخبرة الطويلة في المحافل الرياضية الدولية يعتبر تعادل بطعم الفوز

المنتخب السعودي بهذا التعادل وصل رصيده إلى 5 نقاط من ثلاث مباريات ، فيما حل المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث بعد ان رفع رصيده إلى 4 نقاط من ثلاث مباريات أيصا.

وكان المنتخب الأوزبكي قد قفز على صدارة المجموعة إثر فوزه على سنغافورة 3 / 1 ، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.