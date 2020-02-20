جيرالدو يهدد مرمى الزمالك برأسية من صناعة الشحات

سدد جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلى، كرة رأسية هدد بها مرمى الزمالك بعد كرة عرضية من حسين الشحات فى الدقيقة 19 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا علي استاد محمد بن زايد في الإمارات، لتحديد بطل السوبر المحلى.