هدف ملغى للأهلى أمام الزمالك بداعى التسلل

ألغى الحكم النرويجى سيفين أودفار، الهدف الذى أحرزه جيرالدو فى شباك الزمالك بالدقيقة 12 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا علي استاد محمد بن زايد في الإمارات، لتحديد بطل السوبر المحلى، بداعى التسلل.