أجايى وجيرالدو يهدران فرصة الهدف الأول أمام الزمالك بعد 5 دقائق

أهدر النيجيرى جونيور أجايى والأنجولى جيرالدو فرصة الهدف الأول للأهلى أمام الزمالك فى الدقيقة 5 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا علي استاد محمد بن زايد في الإمارات، لتحديد بطل السوبر المحلى.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.