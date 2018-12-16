الزمالك يرفض التنازل عن شكواه ضد الشناوي

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن الإدارة ترفض فكرة التنازل عن شكواها ضد أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز.

وأشار المصدر أن بعض المقربين من أحمد الشناوي تحدثوا مع إدارة الزمالك من أجل التنازل عن شكواهم ضد الحارس علي أن يتحمل مالك ناديه رد المبلغ".

وتابع المصدر "مسؤولو الزمالك رفضوا هذا الأمر وتمسكوا بالحصول على المبلغ قبل التنازل عن الشكوي أو أن يتعهد رئيس ناديه لمسؤولي الزمالك بسداد المبلغ".

الجدير بالذكر، أن الزمالك كان قد قدم شكوى لاتحاد الكرة ضد الشناوي، من أجل الحصول على 8 مليون جنيه مقابل تجديد تعاقده مع الفريق قبل أن ينتقل بعد ذلك لصفوف نادي بيراميدز.

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