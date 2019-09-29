الزمالك يعلن تشكيل مباراة جينيراسيون
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الزمالك يعلن تشكيل مباراة جينيراسيون

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العرب اليوم - الزمالك يعلن تشكيل مباراة جينيراسيون

الزمالك
القاهرة محمد عبد الحميد

‎ميتشو يعلن تشكيل لقاء الزمالك للقاء جينيراسيون  أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن التشكيل الذي سيخوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في اياب دور ال٣٢ لدوري ابطال افريقيا في حالة اقامتها مساء اليوم في ظل رفض الفريق السنغالي السفر لبرج العرب.

جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد  خط الدفاع: عبد  الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد السلام وحمدي النقاز خط الوسط: طارق  حامد وفرجاني ساسي  وأحمد زيزو ومحمود شيكابالا  خط الهجوم : مصطفى محمد وخالد بوطيب ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبوجبل و محمد عبد الشافي  ومحمد عنتر   واشرف بن شرقي  وكريم بامبو وعمر السعيد، واستبعد الجهاز الفني محمود الونش  من القائمة.‎

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الزمالك يعلن تشكيل مباراة جينيراسيون الزمالك يعلن تشكيل مباراة جينيراسيون



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