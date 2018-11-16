باهر المحمدي يضيف الهدف الثاني لمصر في شباك تونس

سجل المنتخب المصري الهدف الثاني في شباك نظيره التونسي في المباراة الجارية بينهما حاليًا على ملعب برج العرب بالجولة قبل الأخيرة من المجموعة العاشرة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأحرز باهر المحمدي الهدف الثاني لمصر في الدقيقة الـ60 من عمر اللقاء من كرة ثابتة نفذها وردة بشكل رائع وقابلها باهر المحمدي براسه داخل شباك تونس.

وتحتل مصر المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلف تونس المتصدرة برصيد 12 نقطة، ويسعى رجال أجيري لتحقيق فوز لاقتناص الصدارة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.