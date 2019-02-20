لجنة المسابقات المصرية تُغرّم الزمالك 45 ألف جنيه وتوقف طلعت يوسف
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لجنة المسابقات المصرية تُغرّم "الزمالك" 45 ألف جنيه وتوقف طلعت يوسف

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العرب اليوم - لجنة المسابقات المصرية تُغرّم "الزمالك" 45 ألف جنيه وتوقف طلعت يوسف

طلعت يوسف المدير الفني لفريق"مصر المقاصة"
القاهرة _ العرب اليوم

قررت لجنة المسابقات في الاتّحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، إيقاف طلعت يوسف المدير الفني لفريق"مصر المقاصة" مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه للإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام تُسيء لاتحاد الكرة، رغم قيام ناديه باتخاذ الإجراءات الشرعية بتقديم طلب التأجيل.

وأكّدت تغريم المدير الفني لـ"الزمالك" 15 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحافي عقب مباراة فريقه أمام "إنبي"، وتغريم نادي الزمالك 10 آلاف جنيه لقيام صبية الملعب بإلقاء الكرات داخل الملعب لتعطيل سير المباراة أثناء اللعب، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه لتكرار السباب الجماعي ضد المنافس.

وقررت إيقاف شيملس بيكلي لاعب المقاصة مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام وادي دجلة,إيقاف بوزاس فاسيليوس لاعب وادي دجلة مباراتين لما بدر منه بعد قرار الطرد من سلوك غير رياضي,إيقاف أحمد علي محمد لاعب الجونة مباراة للطرد لسابق إنذاره في مباراة فريقه أمام بيراميدز, إيقاف على جبر لاعب بيراميدز مباراة للطرد لمنع فرصة محققة,دراسة الطلب المقدم من نادي مصر المقاصة بتأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربي لمدة يوم بعد تحديد موقف ملعب السلام.

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لجنة المسابقات المصرية تُغرّم الزمالك 45 ألف جنيه وتوقف طلعت يوسف لجنة المسابقات المصرية تُغرّم الزمالك 45 ألف جنيه وتوقف طلعت يوسف



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لجنة المسابقات المصرية تُغرّم الزمالك 45 ألف جنيه وتوقف طلعت يوسف لجنة المسابقات المصرية تُغرّم الزمالك 45 ألف جنيه وتوقف طلعت يوسف



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