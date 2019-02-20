الدقيقة 70.. الزمالك 2-1 الطلائع

حافظ الزمالك علي تقدمه بثنائية في شباك طلائع الجيش، بعد مرور 70 دقيقة، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقين بملعب الجيش في السويس، ضمن الجولة الـ 23 للدوري الممتاز.

أحرز ثنائية الزمالك، يوسف أوباما وخالد بوطيب في الدقائق 25 و30، بينما قلص الفارس لفريق الطلائع اللاعب أحمد سمير في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.