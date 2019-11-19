تشكيل ناري لـ جنوب أفريقيا في مواجهة مصر

أعلن ديفيد نوتوان المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة الفراعنة في المباراة التي تجمعهما باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء تشكيل جنوب افريقيا كالآتي..

حراسة المرمى: دارين جونسون

الدفاع: نيجزانا، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي.

الوسط: تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، سيفو مبولي.

الهجوم: كوديسانج - كاموهيلو ماهلاتسي، لوثر ثينج.