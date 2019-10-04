استعدادًا لكأس الأمم منتخب مصر الأوليمبي يواجه جنوب أفريقيا

أعلن الإتحاد الجنوب إفريقي، عن مواجهة منتخب مصر الأوليمبي يوم الأحد الموافق الـ 13 من شهر أكتوبر ، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بمصر.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ، والمؤهلة للأوليمبياد بطوكيو 2020 ، والتي يتأهل عنها 3 منتخبات مباشرة للمنافسات .

ونشر اتحاد جنوب إفريقيا ل كرة القدم ، بيانًا أعلن فيه مواجهة الفراعنة في مباراة ودية يوم 13 أكتوبر ، بالإضافة لمباراة تدريبية قبل معاد تلك المباراة أمام نفس المنافس أيضًا يوم 11 أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة ، كما أعلن الإتحاد أن منتخب البافانا بافانا سيسافر للقاهرة يوم 9 أكتوبر.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب منتخبات غانا والكاميرون و مالي ، بينما يتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الثانية بجانب منتخبات نيجيريا وزامبيا وساحل العاج.