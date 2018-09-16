ساويرس يطلق اسم اللاعب محمد صلاح على أحد شوارع الجونة

أطلق رجل الأعمال نجيب ساويرس، شارع باسم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في الجونة والذي يمتلكها شقيقه سميح ساويرس.
وعلق رجل الأعمال المصري على أحد متابعيه على “تويتر” بشأن تسمية شارع لصلاح مثلما حدث مع الفنانة يسرا، قائلاً :”فكرة هايلة بس لازم أسأل سميح أخويا”.
وعاد ساويرس ليغرد في تغريدة أخرى، قائلاً :”خلاص سميح وافق وهنفذ، بس لازم أستأذن صلاح برضه”.
جدير بالذكر أن صلاح والذي أحرز لقب هداف الدوري الإنجليزي وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم المنقضي، شارك في خمس مباريات مع فريقه خلال الموسم الحالي أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما.
وينافس صلاح على جائزة “ذا بيست” أمام الثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ولوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في 24 من الشهر الجاري بالعاصمة الإنجليزية لندن.
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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