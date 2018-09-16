ساويرس يطلق اسم اللاعب محمد صلاح على أحد شوارع الجونة
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ساويرس يطلق اسم اللاعب محمد صلاح على أحد شوارع الجونة

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العرب اليوم - ساويرس يطلق اسم اللاعب محمد صلاح على أحد شوارع الجونة

المصري محمد صلاح
القاهرة ـ العرب اليوم

أطلق رجل الأعمال نجيب ساويرس، شارع باسم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في الجونة والذي يمتلكها شقيقه سميح ساويرس.

وعلق رجل الأعمال المصري على أحد متابعيه على “تويتر” بشأن تسمية شارع لصلاح مثلما حدث مع الفنانة يسرا، قائلاً :”فكرة هايلة بس لازم أسأل سميح أخويا”.

وعاد ساويرس ليغرد في تغريدة أخرى، قائلاً :”خلاص سميح وافق وهنفذ، بس لازم أستأذن صلاح برضه”.

جدير بالذكر أن صلاح والذي أحرز لقب هداف الدوري الإنجليزي وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم المنقضي، شارك في خمس مباريات مع فريقه خلال الموسم الحالي أحرز خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وينافس صلاح على جائزة “ذا بيست” أمام الثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ولوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في 24 من الشهر الجاري بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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ساويرس يطلق اسم اللاعب محمد صلاح على أحد شوارع الجونة ساويرس يطلق اسم اللاعب محمد صلاح على أحد شوارع الجونة



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ساويرس يطلق اسم اللاعب محمد صلاح على أحد شوارع الجونة ساويرس يطلق اسم اللاعب محمد صلاح على أحد شوارع الجونة



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