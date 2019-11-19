تشكيل منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا

أعلن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، في الدور قبل النهائى من كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام، المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد.