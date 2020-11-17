تريزيجيه يحرز الهدف الثالث لمنتخب مصر أمام توجو

أحرز محمود تريزيجيه الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى منتخب توجو في الدقيقة 52 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الرابعة لتصفيات أمم افريقيا 2022 بالكاميرون.