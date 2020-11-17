تريزيجيه يحرز الهدف الثالث لمنتخب مصر أمام توجو
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تريزيجيه يحرز الهدف الثالث لمنتخب مصر أمام توجو

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العرب اليوم - تريزيجيه يحرز الهدف الثالث لمنتخب مصر أمام توجو

اللاعب محمود حسن تريزيجيه
ياوندي _ العرب اليوم

أحرز محمود تريزيجيه الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى منتخب توجو في الدقيقة 52 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الرابعة لتصفيات أمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

رياضة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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تريزيجيه يحرز الهدف الثالث لمنتخب مصر أمام توجو تريزيجيه يحرز الهدف الثالث لمنتخب مصر أمام توجو



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