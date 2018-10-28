فيدال يضيف هدف برشلونة الخامس ضد ريال مدريد

أحرز أرتورو فيدال، لاعب فريق برشلونة الإسبانى، الهدف الخامس فى شباك ضيفه ريال مدريد، بالدقيقة 87 من زمن كلاسيكو الأرض المقام بينهما حاليا على ملعب "كامب نو"، فى قمة الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

يحتل فريق برشلونة الأسبانى وصافة جدول الدورى برصيد 18 نقطة خلفاً لأتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 19 نقطة فيما يأتى ريال مدريد بالمركز التاسع ورصيده 14 نقطة.

دخل فريق برشلونة الكلاسيكو بتشكيل مكون من تير شتيجن فى حراسة المرمى ثم ألبا ، بيكيه ، لينجليت ، سيرجى روبيرتو ، راكيتيتش ، بوسكيتس ، أرثر ، كوتينيو ، سواريز، رافينيا.

فيما كان تشكيل ريال مدريد فى كورتوا بحراسة المرمى ثم ناتشو، راموس، فاران، مارسيلو، كاسيميرو، مودريتش، كروس، ايسكو، بيل، بنزيما.