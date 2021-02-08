جماهير الأهلي تتوافد على ملعب مباراة بايرن ميونيخ

بدأت جماهير الأهلي الموجودة فى قطر التوافد على استاد أحمد بن علي لمؤازرة فريقها فى مباراته ضد بايرن ميونيخ الألماني بنصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر اقامتها فى الثامنة مساء اليوم. وحرصت جماهير الأهلي على حمل الأعلام الحمراء واللافتات الخاصة لتحفيز لاعبيهم على تقديم أداء مشرف أمام بطل أوروبا.