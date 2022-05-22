مانشستر سيتي يتوج بطلا للدوري الإنكليزي للمرة الثامنة في تاريخه
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مانشستر سيتي يتوج بطلا للدوري الإنكليزي للمرة الثامنة في تاريخه

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العرب اليوم - مانشستر سيتي يتوج بطلا للدوري الإنكليزي للمرة الثامنة في تاريخه

مانشستر سيتي
لندن -العرب اليوم

 توج مانشستر سيتي بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه أستون فيلا 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة.

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مانشستر سيتي يتوج بطلا للدوري الإنكليزي للمرة الثامنة في تاريخه مانشستر سيتي يتوج بطلا للدوري الإنكليزي للمرة الثامنة في تاريخه



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