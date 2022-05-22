مانشستر سيتي يتوج بطلا للدوري الإنكليزي للمرة الثامنة في تاريخه

توج مانشستر سيتي بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه أستون فيلا 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة.