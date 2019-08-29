ميسي يتوّج بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2019

توّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2019 على هامش حفل سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الذي تستضيفه موناكو الفرنسية.