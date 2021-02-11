الشناوي ينقذ مرمى الأهلي من رأسية روني مهاجم بالميراس البرازيلي في الدقيقة 40 من عمر المباراة

أنقذ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي مرماه من استقبال هدف بعد رأسية روني مهاجم بالميراس البرازيلي في الدقيقة 40 من عمر المباراة التي تجمعهما في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.