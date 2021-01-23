غزل المحلة والإسماعيلي يتعادلان في الدوري المصري لكرة القدم

تعادل فريق غزل المحلة أمام ضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وارتفع رصيد غزل المحلة بهذا التعادل إلى 8 نقاط ليحتل المركز الحادي عشر مؤقتًا، والإسماعيلي إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر.