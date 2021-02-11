السولية يحرم الأهلي من التقدم أمام بالميراس في الدقيقة 27 من عمر المباراة

أهدر عمرو السولية لاعب الأهلي فرصة التقدم في مرمى بالميراس البرازيلي في الدقيقة 27 من عمر المباراة التي تجمعهما في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، وهى فرصة لا تضيع كثيرا ولا يصح أن تهدر مثلها فى مباراة مصيرية وحاسمة لتحديد المراكز.