مروان محسن يسجل الهدف الثاني للأهلي

نجح الأهلي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق مروان محسن ،في شباك جيما ابا جيفار الاثيوبي في ذهاب دور ال٣٢ بدوري ابطال افريقيا، على ملعب الجيش في برج العرب.

بطريقة رائعة تسلم مروان محسن الكرة من احمد حمودي، وسددها مباشرة في المرمى على يسار الحارس.

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