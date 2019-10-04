بعد إصابتهما الزمالك يوضح حقيقة غياب شيكابالا وعبد الغني عن لقاء نادي مصر

كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول ل كرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الغني من المشاركة في مباراة إف سي مصر.

وتعرض الثنائي للإصابة في مباراة مصر للمقاصة بالأمس ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري.

وأكد أسامة في تصريحات خاصة أن عبد الغني جاهز للمشاركة في مباراة مصر ولا توجد مشكلة بالنسبة له.

وعن شيكابالا، قال "يعاني من شد في العضلة الضامة وسيخضع للفحوصات الطبية اليوم لحسم موقفه بشكل نهائي من المشاركة في اللقاء المقبل".

وتغلب الزمالك على المقاصة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري.