الأزمة انتهت أسوان يعلن بث مباراة الأهلي على القنوات الفضائية

أعلن نادي أسوان رسميًا عن إذاعة مباراة فريقه الأول أمام النادي الأهلي غدًا فضائيا، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأعلن النادي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن إذاعة المباراة على القنوات الفضائية وذلك حرصًا على إرضاء جماهير الكرة المصرية كما أوضحوا.

يذكر أن نادي أسوان رفض إذاعة المباراة على القنةات الفضائية بسبب أزمة مع الشركة الراعية وكان قرر إذاعتها أرضيًا فقط لعدم حل تلك الأزمة.

وتقام المباراة غدًا في الثالثة عصرًا على ملعب أسوان ، بدون حضور جماهيري كما أعلنت صفحة النادي الرسمية.