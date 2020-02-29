وفاة لاعب كرة مصري محترف في حادث مأساوي في السودان

في حادثة مأساوية، توفي لاعب كرة قدم مصري محترف في الدوري السوداني من جراء حريق نشب في فندق كان يقيم به فريقه. وذكرت تقارير إعلامية أن المصري محمد هيثم العيسوي، المحترف في صفوف فريق مريخ الفاشر السوداني، توفي، السبت، متأثرا بإصابات تعرض لها جراء الحريق. ووفقًا لما ذكرت صحف مصرية، فإن العيسوي قد لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات قليلة من نقله إلى مستشفى الفؤاد في الخرطوم، متأثراً بإصابات تعرض لها جراء الحريق الذي شب في فندق "لاند أوركيد". وأوضح موقع "المصري اليوم"أن العيسوي قفز من الطابق الرابع للفندق، ومعه 4 من زملائه اللاعبين، وتعرضوا لإصابات متفاوتة وكانت إصابة اللاعب المصري هي الأخطر في رأسه. وانضم العيسوي، الذي لعب في صفوف بلدية المحلة، لمريخ الفاشر نهاية العام الماضي، بعد أن كان مرشحاً للعب للمريخ العاصمي. ومن المفترض أن يواجه المريخ الفاشر نظيره المريخ (العاصمة) غدا فى الأسبوع الـ22 من بطولة الدوري السوداني.