ناقد رياضي مصري يؤكد أن محمد صلاح يعاني من مرض مناعي

فجر ناقد رياضي مصري يُدعي أحمد جلال مفاجأة من العيار الثقيل، بشان الحالة الصحية للنجم الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وأكد الناقد الرياضي في تصريحات تليفزيونية أن محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي عاني من مرض مناعي في الدم على حسب قوله، يخضع للعلاج على إثره.

وقال أحمد جلال عبر قناة صدى البلد المصرية:" حصلت على تقارير تكشف عن إصابة محمد صلاح بمرض مناعي يسبب نقص كرات الدم البيضاء في الدم، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف:" محمد صلاح يخضع للعلاج من هذا المرض حالياً، وقد واصل علاجه في معسكر منتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وودع منتخب مصر نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 مبكراً من دور الستة عشر، على يد منتخب جنوب أفريقيا، بعد الخسارة بهدف نظيف السبت الماضي.

وفتحت الجماهير المصرية نيران الغضب تجاه محمد صلاح ونجوم الفراعنة، بعد الخروج الأفريقي المخيب للأمال، وهو ما استدعى استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة.