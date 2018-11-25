أعلن المدير الفني بابلو غويدي عن تشكيلة الأهلي أمام الاتحاد في مباراة ديربي جدة التي ستنطلق في تمام الساعة 6.40 مساءً في إطار مواجهات الجولة 11 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الأهلي أمام الاتحاد كالأتي:

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: سعيد المولد – باولو دياز – محمد آل فتيل – محمد عبد الشافي

الوسط: جوزيف دي سوزا – حسين المقهوي – نوح الموسى

الهجوم: عبد الفتاح عيسري – دجانيني تفاريس – عمر السومة