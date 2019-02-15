فرج عامر يوجه رساله نارية للاعبى سموحة بعد فضيحة بيراميدز

هاجم فرج عامر، رئيس نادى سموحة، وعضو مجلس النواب، فريق سموحة بعد هزيمته أمام نادى بيراميدز بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وغرد "عامر"، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر": "برغم كل ما يمكن أن يقال بين الفروق المالية العملاقة بين بيراميدز وبيننا، ولكن لا يوجد مبرر لهذة الهزيمة القاسية لمن شارك فيها، ومن المحزن والمخل أننا فعلنا كل ما يمكن أن يفعل، ولم نجد صدى لمجهودنا سوى الجحود والتخاذل".

برغم كل مايمكن ان يقال بين الفروق المالية العملاقة بين بيراميدز وبيننا ولكن لا يوجد مبرر لهذة الهزيمة القاسية لمن شارك فيها ، ومن المحزن والمخل اننا فعلنا كل مايمكن ان يفعل ولم نجد صدي لمجهودنا سوي الجحود والتخاذل

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