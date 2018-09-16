قال فرج عامر، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ورئيس نادي سموحة، إنه يتمنى رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف فريقه ليفربول الإنجليزي.
وكتب عامر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتمني أن يرحل محمد صلاح عن ليفربول بعد ظهور ساديو ماني بهذه الأنانية».
والجدير بالذكر أن جماهير ليفربول، وجهت انتقادات إلى السنغالي ساديو ماني الذي تجاهل رفض التمرير لمحمد صلاح في أكثر من لعبة، رغم وجود صلاح في موقع أفضل، وذلك خلال مباراة توتنهام الماضية.
وعلى الرغم من فوز ليفربول على توتنهام بنتيجة 2-1، إلا أن الجماهير لم تبد سعيدة بسبب «الأنانية» التي شابت أداء ماني، مما أضاع على الفريق تسجيل أكثر من هدف كان من الممكن أن يسهل مهمة ليفربول أثناء اللقاء.
وكانت اللقطة التي أثارت غضب الجماهير، عندما رفض ماني إهداء كرة سهلة لصلاح الخالي تمامًا من الرقابة وفي مواجهة المرمى بموقع يسمح له بالتسجيل بسهولة، وفضّل التمرير لنابي كيتا الذي كان في موقف أصعب.
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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