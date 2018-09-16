قال فرج عامر، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ورئيس نادي سموحة، إنه يتمنى رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف فريقه ليفربول الإنجليزي.

وكتب عامر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتمني أن يرحل محمد صلاح عن ليفربول بعد ظهور ساديو ماني بهذه الأنانية».

والجدير بالذكر أن جماهير ليفربول، وجهت انتقادات إلى السنغالي ساديو ماني الذي تجاهل رفض التمرير لمحمد صلاح في أكثر من لعبة، رغم وجود صلاح في موقع أفضل، وذلك خلال مباراة توتنهام الماضية.

وعلى الرغم من فوز ليفربول على توتنهام بنتيجة 2-1، إلا أن الجماهير لم تبد سعيدة بسبب «الأنانية» التي شابت أداء ماني، مما أضاع على الفريق تسجيل أكثر من هدف كان من الممكن أن يسهل مهمة ليفربول أثناء اللقاء.

وكانت اللقطة التي أثارت غضب الجماهير، عندما رفض ماني إهداء كرة سهلة لصلاح الخالي تمامًا من الرقابة وفي مواجهة المرمى بموقع يسمح له بالتسجيل بسهولة، وفضّل التمرير لنابي كيتا الذي كان في موقف أصعب.