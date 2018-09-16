البريطاني هاميلتون يحقق فوزه السابع في الفورمولا

حقق بطل العالم السائق البريطاني لويس هاميلتون اليوم المركز الأول في سباق جائزة سنغافورة الكبرى، المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، مسجلا فوزه السابع لهذا الموسم .

وأتاح هذا الفوز لهاميلتون تعزيز موقعه في صدارة الترتيب العام والابتعاد بفارق 40 نقطة عن منافسه المباشر السائق الألماني سيباستيان فيتل الذي حل ثالثا اليوم خلف الهولندي ماكس فيرشتابن .