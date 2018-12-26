صلاح يحرز هدف ليفربول الثاني في مرمى نيوكاسل

أحرز محمد صلاح لاعب ليفربول هذف ليفربول الثاني في مرمى نيوكاسل في الدقيقة ٤٧ من عمر الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء.

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