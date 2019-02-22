تعرف على تشكيل المصري لمواجهة النجوم في الدوري الليلة

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه لمواجهة النجوم بعد قليل، على استاد الجيش بالسويس، بالجولة 23 من بطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل كالتالي:

-حراسة المرمى: أحمد مسعود.

-الدفاع: أحمد شوشة ,عمر كمال , إسلام عطية و محمد الصالح.

-الوسط: إيزي إيميكا , فريد شوقي , سعيدو سمبوري ومحمود حمد.

-الهجوم : أحمد ياسر ومحمود وادي

وجاء على مقاعد البدلاء كل من: " محمود السيد وعمرو موسى وإسلام أبو سليمة وإيزيكال باسي وحسين رجب وكريم العراقي وامامتشي".