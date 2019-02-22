النجوم يعلن عن تشكيل مباراته أمام المصري

أعلن الجهاز الفني لنادي النجوم بقيادة أحمد سامي المدير الفني تشكيل مباراة الفريق أمام نادي المصري والتي ستقام اليوم - الجمعة - على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

ويتكون التشكيل بكلا عصام الحضري في حراسة المرمى ، محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، مايكل أزخومين، كريم فؤاد في خط الدفاع ، ديديه كوريه، عمرو السيسي، محمد همام، أحمد شرويدة، أيمن الغباشي في خط الوسط، توسين أومويلي في الهجوم.

وعلى مقاعد البدلاء كلا من أحمد عبد الفتاح حارس مرمى، أحمد ربيع، محمود حليمو، مصطفى السيد، لاما كولين، مهاب ياسر، إسلام حازم.