بولونيا الإيطالى يكشف حقيقة اهتمامه بضم رمضان صبحي

كشف المدير الرياضي للنادي الإيطالي، ريكاردو بيجون، حقيقة اهتمام ناديه بالفوز بخدمات رمضان صبحي من هيدرسفيلد الانجليزى، بعد إعلان الأهلى المصرى بشكل رسمي خروج اللاعب من حساباته بعدما أبلغهم اللاعب برغبته في الانتقال لـ بيراميدز.