ريال مدريد يتعاقد مع المدرب زين الدين زيدان

أعلنت صحيفة ماركا الإسبانية قبل قليل أن رئيس ريال مدريد سيقيل في 6 من مساء اليوم الإثنين مدرب الفريق سولاري بسبب سوء النتائج التي حصدها في الأسابيع الأخيرة .

وحسب ذات المصدر، فإن فلورينتينو بيريز نجح في إقناع الفرنسي زين الدين زيدان للعودة إلى تدريب الفريق، حيث سيتولى المهمة بدءا من يوم غد الثلاثاء.

هذا وسيتم الإعلان رسميا عن التعاقد مع زين الدين زيدان مباشرة بعد انتهاء المجلس الإداري للنادي المنتظر مساء اليوم.