وفاة المدرب البرتغالي روي غيمارايش بشكل مفاجئ خلال إحدى المباريات في الكويت

توفي مدرب فريق التضامن الكويتي لكرة قدم الصالات البرتغالي روي غيمارايش بشكل مفاجئ، خلال قيادته إحدى المباريات أمام القادسية استعدادا لبطولة الدوري تحت 17 عاما أمس الأربعاء. ونعت الهيئة العامة للرياضة في الكويت المدرب الأربعيني في بيان رسمي، فيما ذكر نادي التضامن أن غيمارايش لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.